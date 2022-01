Ubisoft Singapore: investigazioni governative terminate, ecco la risposta alle accuse di molestie

L'indagine governativa sulla gestione dei problemi di cattiva condotta sul posto di lavoro da parte di Ubisoft Singapore si è conclusa, approvando i sistemi dello studio per la gestione delle segnalazioni e delle accuse e concludendo che le segnalazioni passate sono state gestite in modo appropriato.

La Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices (TAFEP) ha aperto la sua indagine nel luglio 2021 a seguito di un rapporto di Kotaku che ha parlato con 20 dipendenti del team di Singapore. Quel rapporto ha portato alla luce accuse di molestie sessuali, disparità di retribuzione e bullismo, ma la TAFEP ha concluso che le accuse sono state gestite in modo appropriato e che sono stati presi provvedimenti disciplinari dove necessario. TAFEP è anche soddisfatta del sistema di segnalazione interna confidenziale di Ubisoft, dell'uso di enti indipendenti per indagare sulle segnalazioni, e hanno dato la propria approvazione al Codice di condotta di Ubisoft.

Un mosaico dei giochi di Ubisoft

In una dichiarazione dopo la conclusione dell'indagine, Darryl Long, amministratore delegato di Ubisoft Singapore, ha detto: "Abbiamo messo in atto le migliori pratiche in Ubisoft Singapore per garantire un luogo di lavoro sicuro, rispettoso, inclusivo ed equo per ogni membro del nostro team. Continueremo a sforzarci per essere un datore di lavoro esemplare a Singapore e nella regione, che attrae e trattiene i migliori talenti e crea giochi incredibili che arricchiscono la vita dei nostri giocatori".

Il TAFEP ha anche concordato con una società di consulenza esterna, scelta da Ubisoft per rivedere la struttura salariale della società, la quale ha affermato che gli stipendi in tutto lo studio - composto da 500 persone - erano basati sulle effettive prestazioni e avevano giustificazioni ragionevoli per qualsiasi disparità.