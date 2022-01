FIFA 22: la eNazionale italiana si giocano l'accesso ai Play-Off in diretta su Twitch

Grande pomeriggio di esport sulle pagine di Multiplayer.it. A partire dalle 17, infatti, ospiteremo sul nostro canale Twitch le partite della eNazionale FIFA Powered by TIMVISION. Gli azzurri sono impegnati nei Play-Ins della FIFAe Nations Cup 2022, la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo che si disputa su PS5.

L'obiettivo, dopo aver chiuso le prime due giornate al quarto posto, figlio di cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, Karim 'Karimisbak' Rmaiti, Rocco 'Guarinojr_' Guarino e Francesco Pio 'Obrun2002' Tagliafierro proveranno a ottenere l'accesso ai Play-Off della competizione.

I ragazzi di coach Nello 'Hollywood285' Nigro dovranno agguantare una delle prime tre posizioni in classifica per accedere direttamente ai Play-Off saltando la seconda fase di qualifica, il Main Stage, e avvicinarsi così alla fase finale che si terrà in estate.

Sfortunatamente gli azzurri sono finiti in un girone di ferro con avversari davvero ostici. Per questo motivo sarà importante tifare per i nostri colori. Nella giornata di oggi, a partire dalle 17, affronteremo Russia, Scozia, Bulgaria e Spagna, mentre venerdì, sempre dalle ore 17, giocheremo contro Svezia, Germania e Portogallo, le tre nazionali che al momento ci precedono in classifica.

Che dire, quindi, Forza Azzurri!