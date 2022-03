PlayStation State of Play questa settimana? Altre fonti confermano il possibile evento

Riemergono le voci di corridoio su un possibile State of Play da parte di Sony PlayStation questo marzo 2022, e più precisamente questa settimana, secondo quanto riferito da GameReactor, sito che sostiene di aver ricevuto conferma dell'informazione da varie fonti.

GameReactor riferisce di aver ricevuto conferma di uno State of Play da parte di Sony previsto per questa settimana da ben "quattro fonti normalmente affidabili", che diventerebbero addirittura cinque con un'ulteriore conferma, dunque sembra esserci una certa sostanza dietro all'affermazione in questione.

Tuttavia, c'è anche il sospetto che Sony abbia intenzione di rimandare l'evento a causa della guerra, così come era emerso anche nei giorni scorsi, dunque siamo ancora nell'incertezza, ma a questo punto sono molte le segnalazioni che puntano su marzo 2022 e su questi giorni in particolare per quanto riguarda una presentazione ufficiale da parte di Sony PlayStation. Resta il dubbio anche sulla natura dell'evento in questione: si parla spesso di State of Play, ma in base a quanto emerso finora potrebbe trattarsi anche di una presentazione più estesa, al pari dei PlayStation Showcase visti in precedenza, incentrati su titoli più numerosi e di più grosso calibro.

Informazioni precise non ce ne sono, ma secondo le fonti interpellate da GameReactor il nuovo evento dovrebbe consentire di "dare un'occhiata e conoscere date di uscita per alcuni giochi molto attesi" su PS5 e PS4. Le possibilità sono molteplici, ovviamente: tra i candidati più gettonati c'è Hogwarts Legacy, ma anche la possibile presentazione di Project Spartacus, il nuovo servizio su abbonamento simile a Xbox Game Pass.