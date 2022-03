Pokémon: disponibili le Uova di Pasqua Kinder Gransorpresa con Pikachu, Gengar e Bulbasaur

Tra le Uova di Pasqua Kinder Gransorpresa di quest'anno figurano anche quelle dei Pokémon, con all'interno varie sorprese dedicate a Pikachu, Gengar e Bulbasaur. Riuscirete ad acchiapparli tutti?

Come possiamo vedere dalle immagini condivise da PokémonNext, all'interno delle Uova Kinder potremo trovare una sorta di statuina di Pikachu che spara dei fulmini, che all'occorrenza può diventare anche uno stand per smartphone. Quella di Gengar, invece, all'occorrenza può tornare utile per avvolgere il cavo delle cuffie. Infine, la sorpresina dedicata a Bulbasaur/Venasaur include un borsello e due maniglie per smartphone.

Ogni confezione inoltre include una card con un codice QR da scansionare per "giocare" su smartphone, probabilmente a qualche mini-game legato a Pikachu, Gengar e Bulbasaur.

Se siete interessati, le Uova Kinder Gransopresa dei Pokémon da 220gr sono disponibili all'acquisto anche su Amazon.it, al prezzo di 19,99 euro.

Insomma parliamo del regalo perfetto per Pasqua per bambini e fan dei Pokémon in generale. Che ne pensate, vi ingolosiscono? Fatelo sapere nei commenti.