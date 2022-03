Mario Party Superstars: in arrivo un DLC a pagamento, stando a un sondaggio

Mario Party Superstars, il party game in esclusiva per Nintendo Switch, potrebbe arricchirsi di nuovi contenuti grazie a un DLC a pagamento che potenzialmente è stato anticipato da un sondaggio.

Il redditor VideoPanda7113 ha condiviso un'immagine di uno dei tanti sondaggi che appaio su YouTube prima di avviare un video. La domanda posta in questo caso era "la prossima volta che acquisterai un pack di contenuti scaricabili, quale saresti più interessato a comprare?". Tra le opzioni disponibili, come possiamo vedere, ci sono "Hot Wheels Unleashed", "Mario Kart 8 DLC", "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" e "Mario Party Superstars".

Le prime tre opzioni come sappiamo sono giochi con DLC già annunciati o disponibili all'acquisto, mentre al momento Nintendo non ha ancora annunciato nulla per il suo party game, con il sondaggio dunque che potrebbe aver anticipato il reveal. Ovviamente potrebbe trattarsi anche semplicemente di un'opzione "tappabuchi", un errore di chi ha stilato il sondaggio oppure un modo da parte della casa di Kyoto per tastare il terreno. Senza conferme ufficiali in tal senso è impossibile dirlo.

Tuttavia, come segnala VGC, a ottobre dello scorso anno un dataminer aveva trovato dei riferimenti a dei tabelloni da gioco extra, suggerendo così l'arrivo di un possibile DLC gratuito o a pagamento di Mario Party Superstars.