Offerte Amazon: Elden Ring disponibile con un piccolo sconto in versione Launch Edition

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Elden Ring in versione PS5 Launch Edition, con un piccolo sconto. Parliamo di 3,50€ risparmiati al momento del check-out. Il prezzo finale di quest'offerta per Elden Ring apparirà al momento del check-out. Potete verificare la disponibilità dello sconto poco sotto il prezzo del prodotto direttamente su Amazon: vedrete una spunta verde con la scritta "Risparmia 3,50€ al check-out.". Si tratta di uno sconto ovviamente minimo, ma per chiunque non abbia ancora acquistato il gioco ma si è fatto convincere dall'ottimo responso di critica e pubblico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa versione è la Launch Edition, quindi include il gioco su disco, un poster, delle art card, un set di sticker e una toppa in tessuto. Elden Ring sta ottenendo un successo notevole su tutte le piattaforme. Su Steam, ad esempio, è diventato il sesto gioco più giocato di sempre e ha battuto il proprio record dopo una settimana, sintomo del fatto che nuovi giocatori sono in arrivo di giorno in giorno.

Elden Ring: il protagonista contro la Sentinella dell'Albero

