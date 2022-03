Xiaomi 12: data di uscita, prezzi e disponibilità in Italia dei modelli Pro, standard e 12X

Xiaomi 12 Pro monta una batteria da 4.600 mAh e viene fornito in dotazione il caricatore HyperCharge a 120W. Stando ai dati dichiarati dalla casa, è possibile ricaricare la batteria del modello di punta in soli 18 minuti in modalità Boost. Xiaomi 12 e 12X invece montano batterie da 4.500 mAh e supportano la ricarica turbo cablata a 67W, wireless da 50W e inversa da 10W.

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 montano il processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , realizzato con processo di produzione a 4 nm, con la casa che dichiara rendering grafico della GPU del 30% e efficienza energetica del 25% superiori rispetto alla precedente generazione. Xiaomi 12X, invece, monta il processore 5G Snapdragon 870, per un uso quotidiano ottimale. A corredo, troviamo 8 di RAM LPDDR5 (fino a 12GB per il modello Pro) e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, a seconda delle configurazioni.

Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale con grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12. Il modello Pro in particolare presenta un array triplo da 50MP, con il sensore principale ultra-large Sony IMX707. Xiaomi 12 e Xiaomi 12X montano invece una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP, insieme a una fotocamera macro per riprendere le scene da diverse prospettive. Ad aiutare gli utenti nel realizzare scatti e registrare filmati troviamo inoltre un miglioramento a tutto tondo dell'algoritmo dell'IA proprietaria Xiaomi ProFocus.

Prezzi, disponibilità in Italia, offerte e bundle

Xiaomi 12 Pro nelle tre colorazioni disponibili in Italia

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 saranno disponibili in Italia da domani, martedì 16 marzo, presso Xiaomi Store Italia, le principali catene di elettronica di consumo e operatori telefonici. Xiaomi 12X invece sarà acquistabile presso Xiaomi Store Italia e i principali negozi di elettronica.

Dal 24 marzo, inoltre, tutti e tre i modelli saranno acquistabili anche su mi.com e Amazon. In Italia saranno disponibili le colorazioni Black, Blue e Purple. Ecco nel dettaglio i prezzi per il mercato nostrano:

Xiaomi 12 Pro

8GB + 256GB - 1099,9 euro

12GB + 256GB - 1199,9 euro

Xiaomi 12

8GB + 128GB - 799,9 euro

8GB + 256GB - 899,9 euro

Xiaomi 12X

8GB + 256 GB - 699,9 euro

In esclusiva per il mercato italiano, chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12GB+256 GB entro il 30 aprile in un punto vendita aderente all'iniziativa riceverà in bundle Xiaomi Watch S1, mentre coloro che sceglieranno Xiaomi 12 da 8GB+256 riceverà lo smartwatch S1 Active.

Per quanto riguarda Xiaomi 12X ci sarà un'offerta di lancio su mi.com e Amazon, sempre in esclusiva per il mercato nostrano, che sarà valida solo per 48 ore a partire dalle 13:00 del 24 marzo, che prevede l'acquisto del prodotto al prezzo early bird di 599,9 euro.