PlayStation Network anche su PC con un launcher dedicato: le informazioni di un nuovo report

Secondo una nuova offerta di lavoro, Sony Interactive Entertainment sta cercando un nuovo direttore per la divisione "Product Management - PC Game Experiences". Secondo quanto indicato, si è spinti a pensare che la compagnia voglia portare il PlayStation Network anche su PC, con un launcher dedicato.

L'offerta di lavoro recita: "A questo ruolo verrà chiesto di assumere la guida delle esperienze di gioco per PC per PlayStation, compresa la leadership e la responsabilità di implementare e fornire esperienze ai nostri giocatori in tutto il mondo. Dovrà anche guidare ed evolvere la roadmap dell'esperienza di gioco PlayStation per tutte le esperienze relative al gioco, compreso lo sviluppo di SDK, le esperienze di applicazione client e l'integrazione della piattaforma di rete PlayStation". La parte più interessante è quella finale, nella quale si afferma che la persona assunta dovrà gestire integrazioni del PlayStation Network.

Di per sé, questo non basterebbe a trarre conclusioni, ma dobbiamo anche ricordare che un'offerta di lavoro dello scorso anno aveva indicato che Sony era alla ricerca di un UX Design Manager che avrebbe guidato "l'esperienza PlayStation fuori dalla console, con un focus sui device mobile, PC/laptop e tablet". Inoltre, PlayStation era in cerca di qualcuno che creasse attività ludiche come i trofei.

Se Sony volesse veramente proporre un proprio launcher, non dovremmo esserne troppo stupiti. Steam è la piattaforma principale nel mondo PC e permette di accedere a un largo pubblico, ma poter vendere ai giocatori i propri giochi direttamente dalla propria piattaforma permetterebbe di massimizzare i guadagni.

Come sempre, precisiamo che si tratta per ora solo di un report e non di informazioni ufficiali. Non ci resta altro da fare se non attendere e vedere se Sony avrà qualcosa da annunciare in merito.

Nel frattempo, per tutti i giocatori console, vi segnaliamo i nuovi sconti "Rimasterizzazioni e Retrò" su tanti giochi PS4 e PS5.