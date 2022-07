Top 10 dei giochi e console più venduti in Giappone a metà luglio 2022: Switch cede una posizione

Famitsu ha pubblicato la classifica delle vendite fisiche dei giochi e degli hardware per il territorio giapponese. Il periodo di riferimento è la settimana dal 18 al 24 luglio 2022. Vediamo prima di tutto le vendite dei giochi (il secondo numero sono le vendite totali in Giappone):

[NSW] Live A Live - 71.137 / Nuovo [NSW] Nintendo Switch Sports - 24.869 / 598.527 [PS4] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 23.425 / Nuovo [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set - 22.871 / 200.263 [NSW] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 21.753 / Nuovo [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11.976 / 4.734,067 [NSW] Kirby e la Terra Perduta - 9.746 / 812.708 [NSW] Minecraft - 9.542 / 2.717.993 [NSW] Ring Fit Adventure - 9.830 / 3.221.140 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5.841 / 4.930.600

Come potete vedere, vi è un solo gioco non Nintendo Switch presente in classifica. Inoltre, la maggior parte dei giochi Switch sono esclusive Nintendo. Ottima anche la partenza del JRPG di Square Enix, Live a Live, che ottiene una prima posizione con largo vantaggio sulla seconda.

Ecco invece le vendite hardware per lo stesso periodo di tempo sul suolo giapponese:

Switch - 30.182 Switch OLED - 28.715 Switch Lite - 10.477 PS5 - 9.804 Xbox Series X - 2.884 Xbox Series S - 2.128 PS5 Digital Edition - 1.390 New 2DS LL - 125 PS4 - 11

Come sempre, Switch continua a essere prima. Buoni anche i risultati di PS5. Anche Xbox Series X|S si difende bene, considerando che il territorio non è esattamente semplice da navigare per Microsoft da molti anni a questa parte.

Ecco le classifiche della settimana precedente.