È Black Friday anche su PlayStation Store, con tante offerte sui giochi PS4 e PS5

Anche su PlayStation Store è arrivato il Black Friday, con tante nuove ed entusiasmanti offerte sui giochi PS4 e PS5 di cui sarà possibile approfittare fino al 2 dicembre, e che promettono sconti fino al 70%. Qualche esempio?

C'è la prima promozione in assoluto per Star Wars Outlaws, che arriva in concomitanza con il lancio della nuova espansione del tie-in firmato Massive, Wild Card, e che consente di portarsi a casa la coinvolgente avventura di Kay Vess a 59,99€ anziché 79,99€, risparmiando il 25%.

Prima offerta e prezzo più basso di sempre su PlayStation Store anche per EA Sports FC 25, disponibile a soli 39,99€ anziché 79,99€ nella doppia versione per PS4 e PS5: un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio che non avevano ancora acquistato questa edizione.