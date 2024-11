GameStop annuncia un evento speciale per celebrare i 30 anni di PlayStation: appuntamento a Milano!

L'evento del 30° anniversario di PlayStation si terrà terrà venerdì 29 novembre alle ore 15:00 a Milano, presso il Flagship Store in via Torino 49 e sarà gratuito e aperto a tutti ma è richiesta la registrazione della partecipazione attraverso la piattaforma Eventbrite a questo indirizzo .

In occasione del 30° anniversario di PlayStation che si celebra proprio in questi giorni, GameStop ha organizzato un evento molto speciale a Milano, presso il Flagship Store , nel quale potremo immergerci in una celebrazione a 360 gradi della console Sony fra installazioni a tema, oggetti speciali, contest esclusivi, postazioni retrogaming e tanto altro.

Ci sarà la possibilità di acquistare una PS5 Slim Digital - Edizione Limitata 30° Anniversario

Uno degli elementi di maggior interesse dell'evento sarà poi la possibilità di acquistare un'esclusiva PS5 Slim Digital - Edizione Limitata 30° Anniversario.

Il banner dell'evento speciale del 30° anniversario di PlayStation da GameStop

Per poter accedere a questa possibilità sarà però necessario partecipare ai quiz che verranno svolti nel corso della giornata. I migliori in classifica avranno la possibilità di acquistare per primi la console.

Per poter partecipare al quiz è necessario scegliere il Biglietto Quiz su Eventbrite entro le 23:59 del 27 novembre e poi presentarsi il 29 novembre al GameStop di Via Torino 49 con il QR code consegnato. Solo così sarà possibile prendere parte al quiz che testerà la vostra conoscenza del mondo PlayStation e accedere quindi alla possibilità di acquistare l'ambita PS5 Slim Digital - Edizione Limitata 30° Anniversario che sarà presente in quantità limitate.

Special Guest dell'evento saranno inoltre "il solito mute", re dei meme che animerà la festa con le sue gag e Claudio Sciarrone, celebre fumettista italiano che ha legato il suo nome a Disney, disegnando molte storie di grande successo nell'universo storico della compagnia.