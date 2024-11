Dragon Ball: Sparking! Zero rafforza le punizioni per chi si disconnette, ma ai fan non basta

Dragon Ball: Sparking! Zero ha ottenuto grande successo e questo significa che ha una grande comunità alle spalle. Il problema, come sempre, è che non tutti i giocatori si comportano in modo corretto. Ad esempio, in molti decidono di abbandonare un match online se le cose non stanno andando per il verso giusto.

Ovviamente questo significa che l'altro giocatore non riesce a completare un match, a divertirsi e a ottenere ricompense per la vittoria. Bandai Namco sta ora cercando di migliorare la situazione, ma i fan non sono soddisfatti della risposta.