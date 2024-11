Infinity Nikki mostra la bellezza del gioco e della sua creazione con un video documentario dietro le quinte

L'editore Infold Games e lo sviluppatore Papergames hanno pubblicato un documentario di 25 minuti sul dietro le quinte di Infinity Nikki , il gioco d'avventura open-world open-to-play a base di vestiti, intitolato "The Grand Millewish Tree Silently Grows" (che in italiano più o meno significa "Il grande albero dei desideri cresce silenziosamente").

Il documentario di Infinity Nikki

"Nel cuore del Bosco dei Desideri si trova l'albero più grande e più antico di quest'area: il Grande Albero dei Desideri", si legge nella descrizione del documentario, che dura circa 25 minuti. "È la casa dei folletti Faewish, discendenti di colui che desidera. Il Grand Millewish Tree è un microcosmo dell'ecologia di Miraland e porta con sé anche i desideri più sentiti del team di sviluppo di Infinity Nikki. Attraverso innumerevoli giorni e notti, questo albero è germogliato silenziosamente, crescendo all'infinito. Benvenuti a Miraland! Vi auguriamo di divertirvi in questo mondo!".

Il video mostra un mix di dietro le quinte legati allo sviluppo, al videogioco e a vari dettagli sui personaggi. Si tratta di una visione certamente non rapida ma molto interessante per i videogiocatori.

Infine, vi ricordiamo che Infinity Nikki è un gioco basato sui vestiti: la protagonista, Nikki, è una giovane che finisce trasportata in un mondo magico dove gli Stilisti hanno il potere di far emergere le caratteristiche magiche di una serie di capi di abbigliamento. Dovremo esplorare, raccogliere oggetti, superare sfide platform e combattere contro i nemici, in un'opera pensata per essere rilassaste. È un free to play con meccaniche gatcha, legate all'ottenimento dei vari capi di abbigliamento. Il gioco è già un successo, Infinity Nikki ha raggiunto un'impressionante quantità di giocatori registrati prima del lancio.