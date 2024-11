I voti della settimana di Famitsu premiano soprattutto un gioco che nessuno vuole giocare

Ricordiamo che Famitsu fa scrivere a quattro persone diverse quattro recensioni , con un voto in decimi. I voti singoli poi si sommano per un totale in quarantesimi, ovviamente difficile da ottenere. Nel corso dell'anno solo Like a Dragon: Infinite Wealth ha ottenuto un 40/40 su Famitsu.

I giochi recensiti da Famitsu questa settimana

Disney Music Parade: Encore è ovviamente un gioco musicale basato sulle musiche di Disney, in arrivo il 12 dicembre. Ichima-san è un gioco di furtività e azione in cui si vestono i panni di una bambola tradizionale giapponese che deve esplorare una casa senza che le persone la notino: è disponibile da agosto su PC Steam anche in occidente.

Delle creature robotiche di LEGO Horizon Adventures

Snow Bros. Wonderland è invece il nuovo gioco di una serie iniziata trentanni. È il primo capitolo in stile isometrico 3D (prima era 2D) e chiede di completare livelli nei quali abbattare nemici usando attacchi a base di neve, anche in quattro giocatori.

I giochi più noti della settimana sono però due Life is Strange: Double Exposure, il nuovo capitolo della serie nata dalle menti di Don't Nod e ora in mano a Deck13. In questo gioco Max ritorna e vive una nuova avventura investigativa paranormale in una università, cercando di risolvere un omicidio in due dimensioni parallele.

Il gioco col voto più alto è invece LEGO Horizon Adventures, la versione a mattoncini della serie di Guerrilla Games. Il pubblico però non pare molto interessato, almeno basandoci sui negativi numeri di Steam.