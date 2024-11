LEGO Horizon Adventure sta facendo peggio di Concord su Steam: confrontiamolo con gli altri giochi PlayStation

Ieri vi abbiamo riportato di un avvio davvero negativo del gioco . Purtroppo oggi la situazione non è migliorata nemmeno un po', con il picco di giocatori contemporanei fermo a 602 e le recensioni degli utenti ferme a 37, per un valutazione perlopiù positiva (75% di recensioni positive). Insomma, quei pochi che ci stanno giocando, pare che lo stiano gradendo.

Il confronto con gli altri giochi

Purtroppo il confronto con altri giochi pubblicati da PlayStation su Steam vede LEGO Horizon Adventure superare Concord in senso negativo. L'unico gioco ad aver fatto peggio in termini di giocatori contemporanei è stato l'avventura Everybody's Gone to the Rapture (191 giocatori contemporanei di picco massimo), sviluppato da uno studio terzo (thechineseroom) e risalente al 2016.

Tra i first party, per adesso LEGO Horizon Adventure è il peggiore del gruppo, seguito da Sackboy: A Big Adventure (610 giocatori contemporanei di picco massimo) e Concord (697 giocatori contemporanei di picco massimo). Per dire, Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, i due capitoli principali della serie di Guerrilla, hanno avuto dei picchi di 56.000 e 40.000 circa. La remaster del primo capitolo ha avuto un picco massimo di 2.538 giocatori contemporanei.

Questa è la classifica dei giochi PlayStation che sono andati meglio:

Helldivers 2 - 458.7k utenti contemporanei

Ghost of Tsushima - 77.1k utenti contemporanei

God of War - 73.5k utenti contemporanei

Marvel's Spider-Man Remastered - 66.4k utenti contemporanei

Horizon Zero Dawn - 56.5k utenti contemporanei

Horizon Forbidden West - 40.4k utenti contemporanei

The Last of Us Parte I - 36.4k utenti contemporanei

God of War Ragnarök - 35.6k utenti contemporanei

Days Gone - 22.9k utenti contemporanei

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 13.5k utenti contemporanei

LEGO Horizon Adventure è stato sviluppato da Guerrilla Games in collaborazione con Studio Gobo. Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di LEGO Horizon Adventure.