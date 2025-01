Zenless Zone Zero svela la versione 1.5: data di uscita, nuovi banner e 300 Polychrome gratis con un codice

Verrà aggiunta anche la possibilità di cambiare outfit per i personaggi, con i primi tre costumi alternativi che verranno resi disponibili per Astra Yao, Ellen e Nicole Demara. I primi due saranno acquistabili nel negozio interno del gioco, mentre quello di Nicole sarà possibile sbloccarlo gratuitamente completando le missioni dell'evento a tempo limitato "The Day of Brilliant Wishes" che si svolgerà nel corso della versione 1.5. Inoltre, verranno aggiunte nuove sfide per la modalità Hollow Zero.

Hoyoverse ha presentato oggi la versione 1.5 di Zenless Zone Zero e le maggiori novità in arrivo con il prossimo aggiornamento maggiore, che come da tradizione include nuovi personaggi giocabili, missioni della storia ed eventi a tempo limitato. Per l'occasione è stato condiviso anche un codice promozionale che offre 300 Polychrome e altre risorse utili , che trovate di seguito.

Nuovi banner, eventi e un codice promozionale

Con il nuovo aggiornamento ovviamente ci saranno dei banner con nuovi personaggi e, per la prima volta, verranno proposti quelli di personaggi S-Rank pubblicati in precedenza. Nella prima fase della versione 1.5 di Zenless Zone Zero sarà disponibile il banner con Astra Yao e la rerun di quello di Ellen. Nella seconda fase sarà il turno di Evelyn e di Qinqyi.

Astra Yao è un Support di grado S-Rank e di elemento Ether. La sua specialità è quella di potenziare i danni dei compagni di squadra, fornire cure e attivare uno status speciale che permette ai personaggi di eseguire degli assist-attack non appena scendono in campo. Evelyn è un personaggio di tipo Assault S-Rank di elemento Fire. Il suo stile di combattimento si basa su rapidi colpi corpo a corpo e l'uso di una corda per eseguire attacchi coreografici e dall'elevato potenziale offensivo.

Con la versione 1.5 di Zenless Zone Zero si festeggerà il nuovo anno all'interno del gioco con l'evento principale "The Day of Brilliant Wishes". Completando i vari minigiochi e attività proposte otterrete Polychrome, risorse per il potenziamento dei personaggi e il già citato outfit extra per Nicole Demara.

Sono in programma anche altri eventi a tempo limitato minori, tra cui un mini-gioco di pesca, sfide per i videogame presso l'arcade sulla Six Street, con il debutto di un nuovo gioco di corse "Mach 25". Invece, nella "Endless Tower: The Last Stand" potrete mettere alla prova i vostri team migliori in una serie di sfide di combattimento avanzate. Nella versione sarà possibile anche ottenere fino a 480 Polychrome, 20 Encrypted Master Tape e 10 Bopoon gratuiti effettuando il log-in per un certo numero di giorni.

Come accennato in apertura è stato condiviso anche un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo "ASTRANOMICAL" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino a domani, 11 gennaio, dunque riscattatelo finché siete in tempo.