Tekken 8: su Steam tante recensioni negative per le microtransazioni aggiunte dopo il lancio

"Adoro Tekken, ma l'aggiunta di un cash shop e di un battle pass 2 mesi dopo il lancio in un gioco da 70 dollari è forse l'esca più schifosa che abbia mai visto", si legge in una recensione negativa. "Chiederei il rimborso se potessi".

Non si tratta del primo e probabilmente neanche l'ultimo gioco a proporre dei contenuti a pagamento aggiuntivi legati alla personalizzazione estetica dei personaggi. Tuttavia buona parte delle critiche dei giocatori sottolineano come Bandai Namco abbia fatto la "furbetta" , aggiungendo battle pass e microtransazioni solo dopo mesi dal lancio e aver ricevuto le ovazioni di stampa e pubblico.

L'ultimo aggiornamento di Tekken 8 non ha portato con sé solo Eddy Gordo, ma anche un gran numero di microtransazioni per elementi estetici tramite il Tekken Shop e un battle pass, con la versione premium chiaramente a pagamento. Entrambi elementi poco apprezzati dai giocatori, tanto che su Steam la valutazione generale degli 30 ultimi giorni è scesa a "Nella Media" grazie a tantissime recensioni negative , laddove quella generale è "Molto Positiva".

Un sistema di monetizzazione eccessivo

Nina Williams

Altri, invece, affermano che il numero di acquisti opzionali sia eccessivo per un gioco venduto a prezzo pieno e che richiede un esborso aggiuntivo non indifferente per il pass dei personaggi in arrivo con i futuri DLC.

"Il gioco ha una monetizzazione eccessiva", afferma un'altra recensione. "Per un gioco da 70 dollari avere anche un negozio in-game, un battle pass e un DLC a pagamento è inaccettabile. Gli sviluppatori hanno anche aspettato che il gioco avesse recensioni entusiastiche per annunciare e lanciare il battle pass e il negozio in-game per evitare la cattiva pubblicità.

"Infine, è abbastanza evidente che i cosmetici di base sono stati eliminati dalla personalizzazione del gioco base per poi essere inseriti nel battle pass. Molti di questi cosmetici cosmetici erano disponibili gratuitamente nella personalizzazione dei personaggi dei Tekken precedenti. Nel complesso il gioco è divertente, ma non posso consigliarlo finché questi modelli di monetizzazione predatori sono presenti."

Come accennato in apertura, l'ultimo aggiornamento di Tekken 8 ha aggiunto Eddy Gordo, il primo di una serie di personaggi DLC in arrivo nei prossimi mesi, che da ora è possibile acquistare anche separatamente al prezzo di 7,99 euro.