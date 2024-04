Disneyland svela l'immagine concept art del parco a tema Avatar: farà esplorare Pandora

Come potete vedere qui sotto, si tratterebbe di un ampio spazio immersivo nel quale le persone possono fingere di vivere all'interno di Pandora, con varie giostre e luoghi da esplorare. Sarebbe qualcosa di simile a Star Wars: Galaxy's Edge.

Il Disney Parks Blog ha svelato una immagine concept art per un'attrazione a tema Pandora - il pianeta di Avatar - per Disneyland in California.

I problemi per Disneyland

La concept art di Pandora presso Disneyland

Ovviamente questa è solo una immagine concept art. Non solo il risultato finale non sarà identico, ma non è nemmeno detto che effettivamente questo spazio venga creato.

Come spiegato da Gamespot, l'espansione di Disneyland e California Adventure dipende dall'approvazione di Disneyland Forward, una proposta di modifica delle leggi urbanistiche locali di Anaheim che consentirebbe la realizzazione di questi progetti. Resta da vedere se l'attrazione di Avatar farà parte del parco originale o sarà una componente di un nuovo parco a tema. Senza l'approvazione di Disneyland Forward, l'attrazione di Pandora potrebbe rimanere in fase di progettazione e non proseguire. Ciò significa che è potenzialmente lontana diversi anni dall'essere realizzata.

Nel frattempo, se vogliamo esplorare Pandora è meglio farlo in Avatar Frontiers of Pandora.