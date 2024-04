Sky Figli della Luce è il Dark Souls degli MMO rilassanti

Thatgamecompany ha ufficialmente preso ispirazione da Dark Souls per il suo sistema di gestione dei messaggi tra giocatori . Lo scopo è di ridurre la tossicità tra utenti.

Sky: Figli della Luce è un MMO di Thatgamecompany (Journey, Flow, Flower) di grande successo. Ha molte caratteristiche, ma nel complesso potete immaginarlo come un gioco rilassante. Bene. Un altro modo per definirlo è il Dark Souls dei giochi rilassanti. Ovviamente stiamo un po' esagerando, ma lasciateci spiegare.

La spiegazione del creative director Jenova Chen

"In ogni gioco che realizziamo, poiché inizialmente non ne comprendiamo le sfumature, il nostro punto di vista è molto bianco o nero: [per noi] tutte le chat testuali sono negative", ha dichiarato il direttore creativo Jenova Chen.

Ricordiamo che Journey non prevedeva alcuna comunicazione testuale, lasciando che i giocatori comunicassero solo con note musicali emesse dal personaggio. I giocatori però continuavano a dire a Thatgamecompany che volevano un modo per comunicare via testo.

"Così, quando siamo passati da Journey a Sky, ci siamo detti: 'Ok, facciamo un piccolo passo avanti. Vediamo se riusciamo a far funzionare questa cosa del testo'."

Sky ora ha una chat diretta tra amici, ma l'altro sistema che Thatgamecompany ha ideato è quello delle barchette di carta che i giocatori di Sky possono posizionare nel mondo affinché gli altri le trovino e le leggano: Chen conferma che il tutto è stato ispirato dal sistema di Dark Souls dei messaggi sul terreno. In Dark Souls però i giocatori sono limitati a specifiche parole per costruire i messaggi. In Sky, invece, i giocatori possono digitare liberamente i messaggi.

Questa libertà totale è diventata un'altra sfida. "Subito dopo aver permesso alle persone di lasciare un messaggio nel mondo, hanno iniziato a diventare dei meme su Internet", ha detto.

Per assicurarsi che il sistema di messaggistica rimanesse su un binario positivo, Chen dice che lo studio ha annunciato che avrebbe iniziato a mostrare ai vostri amici quali messaggi erano stati scritti da voi.

"Non appena l'abbiamo annunciato, abbiamo visto che la comunità si è attivata e ha cancellato rapidamente i messaggi vergognosi che aveva scritto", ha detto Chen. "Hanno cancellato attivamente i loro messaggi. È stato davvero molto soddisfacente vederlo. Non sapevamo che fosse così efficace. Si preoccupavano davvero di ciò che i loro amici pensavano di loro".

Thatgamecompany ha ampliato questo senso di "pressione sociale positiva" cambiando la visibilità dei messaggi in base a ciò che gli amici nel gioco pensano sia positivo o negativo. Se alcuni dei vostri amici pensano che un messaggio sia fantastico, è probabile che lo condividano con gli altri, ma se qualcuno pensa che sia negativo, potrebbe essere nascosto.

Il risultato finale è che Sky riesce così a proporre un ambiente positivo e piacevole dove tutti si sentono meglio.