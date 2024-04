A Knight of the Seven Kingdoms, il prequel de Il Trono di Spade ha scelto gli attori principali

HBO ha annunciato ufficialmente gli attori principali del prequel de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

A Knight of the Seven Kingdoms, basato sui romanzi Dunk and Egg di George R.R. Martin, si svolge un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade. Segue la coppia formata da un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso di nome Ser Duncan The Tall e del suo piccolo scudiero Egg mentre viaggiano attraverso Westeros.

L'attore Peter Claffey, ex giocatore di rugby del Connacht diventato attore, noto per il suo ruolo in Bad Sisters di Apple TV, interpreterà Duncan.

Dexter Sol Ansell, che ha interpretato il giovane Coriolanus Snow in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, interpreterà Egg. Potete vedere i due attori qui sotto.