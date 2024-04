I Fantastici 4: i fan Marvel pensano che il film non sia ambientato nell'MCU

I fan dei fumetti hanno una teoria sul prossimo film del Marvel, I Fantastici 4. Secondo alcuni appassionati, la pellicola non sarà parte del Marvel Cinematic Universe (MCU in breve).

Il 4 aprile, per celebrare la giornata del "4-4", Marvel ha condiviso un nuovo poster del film. Come potete vedere qui sotto, mostra la Torcia Umana che vola nel cielo e incide il numero quattro con le fiamme. A prima vista non svela molto, ma gli appassionati di internet hanno già analizzato l'immagine alla ricerca di segreti.

Il poster della Torcia Umana

L'indizio più grande è la skyline, visibile nell'angolo in basso a destra. La base operativa dei Fantastici Quattro è New York City, già vista im molti film del MCU come Avengers: Infinity War: nell'immagine ha un aspetto molto diverso rispetto alla città che conosciamo.

Invece di essere la New York del mondo reale rappresentata finora, gli edifici hanno tutti un design retrofuturistico, il che fa pensare ai fan che questo non sia il MCU che conosciamo. Se a ciò si aggiunge l'aspettativa che questo film sia ambientato negli anni '60 (grazie al del poster originale che vedete all'inizio della notizia), lo stile sembra bnen diverso dalla maggior parte di ciò che Marvel ha creato finora.