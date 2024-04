Red Dead Redemption 2 è stato eseguito con uno smartphone Android: l'impresa in video

Red Dead Redemption 2 è un gioco di alta qualità ma soprattutto è un gioco tecnologicamente molto avanzato. Capirete quindi che siamo rimasti stupiti dallo scoprire che qualcuno è stato in grado di eseguire il gioco su uno smartphone Android.

La persona in questione è Serg Pavlov, uno YouTuber, che ha condiviso dei video a riguardo. Potete vederne uno, il più lungo tra quelli disponibili, qui sotto. Ovviamente mostra una parte del gioco e potrebbe contenere degli spoiler.

Lo smartphone in questione è un Red Magic 9 Pro, pensato appositamente per videogiocare. Pavlov afferma in ogni caso che il gioco funziona molto male: FPS bassi, bug delle texture e stuttering dell'audio. Nulla che non ci si possa aspettare, ma rimane un risultato notevole per un hardware di questo tipo.