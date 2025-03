Il cosplay di Fubuki da parte di Jannet riprende perfettamente la classe della combattente di One Punch Man

One Punch Man non è forse tra i soggetti più gettonati in assoluto per i cosplay, ma ci sono almeno alcuni personaggi che rientrano stabilmente nell'immaginario comune e risultano ricorrenti anche in questi casi, come dimostra ancora una volta questo nuovo cosplay di Fubuki da parte di Jannet, che riesce a riprendere perfettamente le caratteristiche del personaggio, tra eleganza e fascino.

La reinterpretazione di Jannet è notevolmente fedele all'originale, puntando soprattutto sull'eleganza da signora di un certo livello che è caratteristica di questo personaggio, nonostante un'età piuttosto giovane, con il cosplay risulta che qui risulta molto vicino alla versione conosciuta attraverso manga e anime, soprattutto nello spirito generale di Fubuki.