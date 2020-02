Giochi PS4: Darksiders Genesis e Yakuza 5 (settimana 10 febbraio 2020)

Ebbene sì, il tempo vola: comincia già una nuova settimana su PlayStation 4, precisamente quella del 10 febbraio 2020. Pronti dunque a scoprire tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni? Di nomi noti non ne mancheranno.

Darksiders Genesis è il primo gioco di rilievo in arrivo su PlayStation 4 nella settimana del 10 febbraio 2020: sarà disponibile precisamente da venerdì 14 febbraio 2020. Leggiamo la descrizione dell'action adventure in questione, del quale vi offriremo non appena possibile la recensione: "Ancora sconvolti dagli eventi nell'Eden, GUERRA e CONFLITTO hanno ricevuto un nuovo incarico: LUCIFERO, l'enigmatico e infido re dei demoni, sta complottando di sconvolgere l'Equilibrio concedendo potere ad alcuni Arcidemoni dell'Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi Arcidemoni, raccogliere informazioni e sopravvivere a un'intricata cospirazione demoniaca che minaccia di perturbare per sempre l'Equilibrio e distruggere tutto il creato". Comunque il provato di Darksiders Genesis è già disponibile sulle nostre pagine.

Altro titolo importante in arrivo questa settimana su PlayStation 4, a partire da domani 11 febbraio 2020: Yakuza 5; si tratta più precisamente di una remastered pensata per il mercato occidentale. "La saga si svolge in 5 grandi città giapponesi: Tokyo, Osaka, Hakata, Nagoya e Sapporo. Yakuza 5 include anche "Another Drama", una serie di storie secondarie che si concentrano sui singoli protagonisti. I sistemi di battaglia e personalizzazione sono stati migliorati e sono disponibili molti minigiochi nei vari e conosciuti locali della serie, tra cui i celebri night club e il leggendario CLUB SEGA".

Ecco qui di seguito un elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 10 febbraio 2020: acquisterete qualche titolo in particolare? Fatecelo sapere con un commento.