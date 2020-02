Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 10/2/2020

Le offerte Amazon di oggi includono qualche trappola che schiviamo puntando sulle cuffie wireless Logitech G935, dotate di DTS e nuovi driver, e sul mouse Logitech MX Anywhere 2S, sincronizzabile con diversi dispositivi e dotato di un sensore Darkfield dalla precisione piuttosto buona per un mouse non certo da gaming.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.