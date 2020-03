PS5: il DualShock 5 trapela da una foto sulla PlayStation 5 Experience Zone

PS5 verrà infine svelata oggi pomeriggio, manca ormai poco più di un'ora alla presentazione ufficiale da parte di Mark Cerny, ma intanto continuano a emergere dettagli e leak vari come questa foto scattata a una sorta di banner promozionale per una PlayStation 5 Experience Zone che mostra un particolare di quello che pare essere il DualShock 5.



La foto mostra due persone intente ad allestire quella che dovrebbe essere la PlayStation 5 Experience Zone con un grande manifesto a parete dal quale emerge chiaramente il profilo di un DualShock 5, in particolare la parte destra con i tasti frontali e lo stick analogico. Come già riferito in precedenza, il nuovo controller di PS5 non si distingue molto dal DualShock 4, riproponendone il design e le funzionalità principali ma con qualche adattamento.



DualShock 5 è stato modificato in alcuni elementi ergonomici ma le differenze non sono davvero facili da vedere anche in questa immagine, sempre che si tratti ovviamente di quello. In base alla informazioni fin qui arrivate, dovrebbe avere un grip diverso e stick analogici più piccoli e comodi. Le altre differenze non sono visibili essendo il feedback aptico e il nuovo sistema di vibrazione.



Ma cosa sarebbe questa PlayStation 5 Experience Zone? In base a quanto riferito su SpielTimes, dovrebbe essere una speciale area del Bonami SpelComputer Museum ad Amsterdam, che riceverà uno dei primi modelli in assoluto di PS5 e evidentemente consentirà di vederla da vicino o provarla (salvo eventuali restrizioni per via del coronavirus, ovviamente).



