Xbox Game Pass: Ace Combat 7, Bleeding Edge e altri nei giochi gratis per gli abbonati a marzo 2020

Xbox Game Pass si aggiorna a marzo 2020 con una nuova mandata di giochi gratis per gli abbonati al servizio di Microsoft, sia su Xbox One che su PC, con alcune introduzioni leggermente diverse tra una piattaforma e l'altra e che comprendono anche Ace Combat 7, Bleeding Edge e The Surge 2.



Si tratta di cinque titoli per Xbox One e quattro per PC, disponibili per i rispettivi servizi Xbox Game Pass oppure tutti insieme per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ovviamente. Tra i giochi di maggiore interesse c'è dunque sicuramente Ace Combat 7: Skies Unknown, il simulatore di volo/sparatutto sviluppato da Bandai Namco che rappresenta la punta tecnologicamente più avanzata della lunga serie.



Grande interesse però è riservato anche a Bleeding Edge: non se ne parla molto ma il nuovo gioco di Ninja Theory potrebbe essere una delle sorprese di questa stagione, partito con alcune sessioni di beta e destinato ad arrivare alla sua forma completa il 24 marzo. Si tratta di un action game multiplayer competitivo che sembra rappresentare in un certo senso lo "Splatoon di Xbox", per così dire, dato anche il suo stile decisamente sopra le righe.



Vediamo dunque il programma previsto al momento per marzo 2020 su Xbox Game Pass:

Ace Combat 7: Skies Unknown - Xbox One, 19 marzo

Kona - Xbox One, 19 marzo

The Surge 2 - PC e Xbox One, 19 marzo

Bleeding Edge - PC e Xbox One, 24 marzo

Power Rangers: Battle for the Grid - PC e Xbox One, 24 marzo

Astrologaster - PC, marzo