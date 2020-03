Horizon Zero Dawn su PC non avrà opzioni per modificare il FOV: lo ha confermato la community manager di Guerrilla Games sulla pagina Steam del gioco.



L'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC sta generando tante aspettative intorno a questo gioco. Un po' perché è la prima esclusiva first party di Sony ad arrivare su di una piattaforma diversa da PlayStation, un po' perché quello di Guerrilla Games era ed è un gioco tecnicamente notevole e per questo motivo in molti sperano che possa approfittare delle caratteristiche del PC per migliorare ulteriormente.



Già sappiamo da questa prima immagine che supporterà il formato ultra-wide e in molti sperano che Horizon Zero Dawn arrivi con perlomeno il frame rate sbloccato (mentre su PS4 era a 30fps). Quello che sicuramente il gioco non avrà sarà il supporto per il FOV o Field of View variabile.



Per Annie, la community manager del gioco attiva su Steam, questa opzione andrebbe a "compromettere troppo l'esperienza originale di Horizon Zero Dawn e anche lo stile grafico. Per questo non sarete in grado di cambiarlo."



Perlomeno fino a quando non arriverà un modder e consentirà di fare qualunque cosa col motore di gioco.



Detto questo con FOV si intende il campo visivo mostrato sullo schermo di un videogioco, ovvero quella porzione di mondo che gli sviluppatori decidono di mostrarci in un dato momento. L'averlo "bloccato" consente loro sia di ottimizzare il motore grafico, sia di preparare alcune "sorprese" fuori dallo schermo in modo da rendere l'esperienza più cinematografica.