PS5: la presentazione di Mark Cerny dovrebbe durare 52 minuti

Secondo gli ultimi rumor, la presentazione di PS5 fatta da Mark Cerny dovrebbe durare ben 52 minuti. Un tempo notevole, che lascia sperare che, oltre ai dettagli hardware, ci sarà spazio per qualche video di gameplay.



Le gole profonde dell'internet in queste ore concitate stanno dando fondo a tutte le loro conoscenze e connessioni per provare a far trapelare qualunque brandello di informazione prima che Mark Cerny e Sony svelino, finalmente, qualche dettaglio in più di PS5.



Per esempio Jason Schreier, penna di Kotaku, ma anche persona solitamente piuttosto informata, ha detto che la potenza in TeraFLOPS della GPU di PS5 non sarà quella che i fanboy di Sony sperano.



Un altro insider, questa volta Nibel, si è lanciato in previsioni sulla durata dell'evento: sembra che Mark Cerny avrà a disposizione ben 52 minuti per presentare tutto quello che dobbiamo sapere di PlayStation 5. Un tempo necessario per spiegare nei minimi dettagli sia le caratteristiche hardware della console, ma anche per presentare qualche filmato di gameplay in grado di mostrare cosa effettivamente sono in grado di produrre i TeraFLOPS di cui tutti parlano ultimamente.



Secondo voi vedremo qualche gioco? Vi ricordiamo, inoltre, che seguiremo in diretta la presentazione di PS5 e poi passeremo a parlare di Xbox One. Sempre in diretta, sempre su Twitch, sempre su m.it. Restate con noi, oggi non ci annoieremo di sicuro!



The Road To PS5 is apparently ~52 minutes long pic.twitter.com/Xo7x4EK2jI — Nibel (@Nibellion) March 18, 2020