Netflix, ora i genitori possono rimuovere film e serie TV

Netflix ha lanciato dei nuovi strumenti per consentire ai genitori di rimuovere serie TV e film che non vogliono far vedere ai figli. Naturalmente la rimozione avviene sui singoli profili e serve essenzialmente per monitorare l'attività dei pargoli sulla piattaforma.

Per alcuni si tratterà di una novità da poco, ma è decisamente importante in tempi come questi in cui milioni di ragazzini sono chiusi in casa per via della pandemia di COVID-19, che sta stravolgendo le vite di tutti.

Utilizzare i nuovi strumenti di controllo parentale di Netflix è facilissimo: nelle opzioni basta cercare serie e film che si vogliono rimuovere per bloccarle sul profilo selezionato. In questo modo non appariranno nemmeno nelle ricerche. Ora è possibile anche filtrare i contenuti in base alla classificazione per età, che varia da nazione a nazione in base ai regolamenti locali. Volendo si può aggiungere un pin per impedire a chiunque non lo conosca di modificare le impostazioni. Infine, i genitori possono monitorare meglio ciò che hanno visto i figli sui loro profili, in modo da intervenire con più efficacia.