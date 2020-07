Atari: classici come Asteroids, Breakout e Pong sono disponibil via web e mobile

Cinque classici di Atari (Asteroids, Breakout, Pong, Centipede e Missile Command) possono essere giocati liberamente tramite web e dispositivi mobile grazie all'accordo tra lo storico brand e Azerion, il principale network europeo di gaming online e entertainment.

Asteroids, Breakout, Pong, Centipede e Missile Command sono ora accessibili ad un pubblico più ampio sia in versione web sia sui dispositivi mobile. Questa novità consentirà a molti di sperimentare i classici di Atari, indipendentemente da dove ci si trovi o da quale dispositivo si utilizzi.

"Siamo entusiasti di mettere a disposizione questi giochi immensamente popolari a una nuova generazione di giocatori" ha affermato Jean-Marcel Nicolai, Chief Operating Officer di Atari. "Il team di Azerion ha colto perfettamente ciò che le persone hanno amato per anni dei nostri giochi, rinnovando ogni titolo per farlo funzionare senza problemi su qualsiasi dispositivo abilitato al web, sia esso PC, Mac, Linux o mobile".

"Milioni di persone giocano ogni giorno a giochi in HTML5, permettendo così ad Atari di raggiungere un'audience in più e ancora più vasta in modo smart" ha dichiarato Erol Erturk, Executive VP Games & Strategic Partnerships di Azerion. "Atari è un importante player nel settore del gaming e il fatto che abbia scelto di affidarsi a noi per ricreare i loro iconici titoli dimostra un'enorme fiducia nella nostra capacità di rendere i giochi in HTML5 un vero successo. Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza in questa partnership".

Attualmente le versioni HTML5 dei giochi sono disponibili in Norvegia e nei Paesi Bassi. I giocatori olandesi possono accedere al portale di gioco Playtime (il primo prodotto della joint venture di Azerion con Talpa Network), mentre i giochi sono disponibili in Norvegia tramite l'applicazione mobile Telenor Spill. Azerion è il fornitore esclusivo di entrambi i servizi di gioco, e nei prossimi mesi porterà il suo catalogo, inclusi i titoli Atari elencati, in altri Paesi.