Il PC Gaming Show Tokyo Direct è stato annunciato per il TGS 2025

"Unitevi a me e al team di PC Gamer mentre mettiamo in risalto alcuni dei migliori giochi in arrivo su PC nel 2025 e oltre con anteprime mondiali , interviste agli sviluppatori e trailer davvero entusiasmanti."

"Sono entusiasta di annunciare che condurrò il PC Gaming Show Tokyo Direct, domenica 28 settembre", ha dichiarato Elle Osili Wood , non nuova ad appuntamenti del genere.

"Aspettatevi trailer esclusivi, notizie direttamente dalla fiera, interviste imperdibili agli sviluppatori e annunci in anteprima mondiale", conclude la nota. A condurre l'evento troveremo la presentatrice televisiva Elle Osili Wood e Midas Whittaker di PC Gamer.

"Il PC Gaming Show Tokyo Direct metterà in risalto alcuni dei migliori giochi in arrivo su PC, con publisher come SEGA, Devolver Digital e Nightdive Studios che sono già stati confermati", si legge nel comunicato stampa relativo alla presentazione.

Un evento in espansione?

"Il Tokyo Game Show è uno degli eventi annuali più grandi e iconici del gaming", ha detto Jake Tucker, direttore del PC Gaming Show, che con questa nuova vetrina si sta espandendo in maniera importante.

"I fan del PC Gaming Show sanno che è la prima volta che siamo presenti a Tokyo, e non vediamo l'ora di offrire agli spettatori un assaggio di cosa significhi davvero il TGS 2025 e uno sguardo allo sviluppo su PC in Giappone."