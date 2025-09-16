0

Pokémon si fonde con Stardew Valley in Moonstone Island, ora a un prezzo bassissimo su Instant Gaming

Moonstone Island è in promozione a un prezzo veramente interessante per PC Steam tramite Instant Gaming e vi permette di catturare creature, coltivare il vostro orto e andare all'avventura nei dungeon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/09/2025
Una fattoria in Moonstone Island e il prezzo di 1.43€

Se vi piace gestire una fattoria e al tempo stesso catturare creature e fare combattimenti a turni, allora non possiamo non consigliarvi Moonstone Island, soprattutto considerando che al momento della scrittura costa solo 1,43€ per PC Steam tramite Instant Gaming. Se siete interessati al videogioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre quando raggiungerete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo leggermente più basso in quanto è pre-IVA: il prezzo da noi mostrato apparirà nella pagina di pagamento. Ovviamente le cifre sono corrette al momento della scrittura: l'entità dello sconto può variare in qualsiasi momento.

Che tipo di gioco è Moonstone Island

Moonstone Island fonde due importanti idee di gameplay: da un lato abbiamo la cattura di creature che possono essere usate per combattere in scontri a turni, con un sistema di battaglia basato sulle carte. Avremo oltre 70 diverse creature da rendere nostre alleate e da potenziare.

In Moonstone Island possiamo completare varie attività secondarie, come pescare

Inoltre, abbiamo a disposizione su un'isola del cielo un'area dove coltivare in stile Stardew Valley, nel mentre esploriamo dungeon, facciamo amicizia con personaggi non giocanti, organizzando anche appuntamenti e innamorandoci di loro. Possiamo costruire una casa (personalizzandola in modo approfondito con oltre 300 accessori) ed esplorare varie isole volando con vari strumenti. Possiamo anche personalizzare il nostro personaggio con varie abilità e potenziamenti.70

