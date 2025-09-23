Vivo X300 e X300 Pro: confermato il ritorno di un accessorio molto amato per fare le foto

Vivo ha deciso di puntare ancora su una caratteristica singolare: la lente teleconverter rimovibile, già vista sul modello X200 Ultra. La conferma ufficiale riguarda la prossima serie X300, attesa per ottobre, che comprenderà anche una variante Pro.

Entrambi i dispositivi supporteranno l'accessorio ottico che aveva suscitato curiosità e discussioni per il suo aspetto insolito, ma che al tempo stesso aveva dimostrato capacità fotografiche di alto livello.