Un nuovo trailer di Painkiller presenta la modalità Rogue Angel

Lo studio di sviluppo Anshar Studios e l'editore 3D Realms hanno pubblicato un nuovo trailer del reboot dello sparatutto in prima persona Painkiller, per mostrare la modalità Rogue Angel, in cui il giocatore deve unirsi ai suoi compagni cacciatori di demoni e scendere in un nuovo e contorto regno del Purgatorio, dove lo attendono arene generate proceduralmente, bottini imprevedibili e nemici brutali. Sostanzialmente è una specie di modalità roguelike.
Il trailer
L'azione del trailer inizia immediatamente con una sequenza molto frenetia. Il giocatore viene mostrato mestre brandisce una grossa varietà di armi, da una balestra che spara proiettili energetici a un fucile a doppia canna, per farsi strada tra orde di demoni. È Painkiller, in fondo.
La modalità Rogue Angel viene presentata come in grado di offrire sfide sempre differenti, grazie alle arene generate proceduralmente. In questa modalità, i giocatori potranno combattere da soli o in cooperativa online con un massimo di due amici, raccogliendo carte dei tarocchi, armi e potenziamenti per sconfiggere gli enormi boss.
Il trailer mostra una serie di ambientazioni gotiche e infernali, popolate da una vasta gamma di nemici, da demoni minori a creature titaniche. Viene anche menzionata la possibilità di scegliere tra quattro personaggi distinti, ognuno con le proprie abilità uniche. Il video si conclude con l'annuncio della data di uscita, fissata per il 21 ottobre 2025, e la disponibilità per il pre-ordine su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam).