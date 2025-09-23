Un nuovo trailer di Painkiller presenta la modalità Rogue Angel

Lo studio di sviluppo Anshar Studios e l'editore 3D Realms hanno pubblicato un nuovo trailer del reboot dello sparatutto in prima persona Painkiller, per mostrare la modalità Rogue Angel, in cui il giocatore deve unirsi ai suoi compagni cacciatori di demoni e scendere in un nuovo e contorto regno del Purgatorio, dove lo attendono arene generate proceduralmente, bottini imprevedibili e nemici brutali. Sostanzialmente è una specie di modalità roguelike.