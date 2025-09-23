Nuova ondata di giochi con DLSS 4: da Jurassic World Evolution 3 a Backrooms, e Silent Hill f con Super Resolution

NVIDIA amplia il catalogo di titoli compatibili con DLSS 4: prestazioni accelerate e grafica ray-traced arrivano oggi su ANANTA, Jurassic World Evolution 3, Backrooms: Escape Together e altri giochi.

Il DLSS 4 continua ad espandersi rapidamente e questa settimana porta con sé un pacchetto di novità che non passerà inosservato. NVIDIA ha confermato che diversi titoli di peso, tra cui ANANTA, Backrooms: Escape Together e l'attesissimo Jurassic World Evolution 3, riceveranno il supporto alla nuova tecnologia con Multi Frame Generation, affiancata da Ray Reconstruction e DLAA per un salto qualitativo senza precedenti.

ANANTA: l’RPG urbano si illumina di ray tracing Sviluppato da Naked Rain Studio, ANANTA è un RPG urbano open world che lascia al giocatore la libertà di esplorare una città viva e contraddittoria. Qui le avventure quotidiane si intrecciano con minacce nascoste, offrendo la possibilità di scegliere tra la lotta contro forze oscure o una tranquilla immersione nella vita notturna illuminata al neon. Con l'introduzione del DLSS 4 con Multi Frame Generation, il titolo riceve un notevole incremento delle prestazioni, mentre gli effetti ray-traced donano un realismo nuovo a luci e riflessi. Ananta si mostra in un trailer di presentazione, è lo spettacolare RPG open world noto come Project Mugen

Jurassic World Evolution 3: dinosauri più spettacolari che mai In uscita il 21 ottobre, Jurassic World Evolution 3 permette ai giocatori di creare e gestire un parco preistorico ancora più vasto e dettagliato. Il supporto al DLSS 4 si accompagna a tecnologie come Reflex per la riduzione della latenza e al ray tracing per un realismo superiore. La presenza di personaggi iconici, come il Dr. Ian Malcolm doppiato da Jeff Goldblum, arricchisce un titolo che punta a essere il capitolo più ambizioso della serie. Jurassic World Evolution 3 torna a mostrarsi con un video sulla "Crociera nel Cretaceo"

Backrooms: Escape Together, l’horror cooperativo Il survival horror Backrooms: Escape Together, sviluppato da Triiodide Studios e disponibile in Early Access, guadagna oggi un aggiornamento di rilievo. Il gioco già supportava DLSS Super Resolution, DLAA e Frame Generation, ma ora integra il DLSS 4 con Multi Frame Generation, garantendo frame rate più elevati per i possessori di GPU RTX serie 50. Inoltre, la Ray Reconstruction alza ulteriormente l'asticella della fedeltà visiva, rendendo l'atmosfera claustrofobica e i mostri ancora più inquietanti. Backroom: Escape Together