Jurassic World Evolution 3 torna a mostrarsi con un video sulla "Crociera nel Cretaceo"

Come riferito in precedenza, Jurassic World Evolution 3 sarà disponibile il 21 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e porterà con sé una bella dose di nuovi contenuti, meccaniche e situazioni di gioco che espandono ulteriormente la struttura già piuttosto ampia di Jurassic World Evolution 2, considerando anche tutte le espansioni arrivate dopo il lancio.

Dopo il trailer con i Lokiceratops e il trailer con data di uscita arrivato lo scorso giugno, torniamo dunque a dare un'occhiata a questa nuova versione dell'apprezzato gestionale incentrato sulla celebre licenza fantascientifica, che sembra evolvere ulteriormente la meccanica già consolidata dei precedenti.

In occasione della Gamescom 2025, Frontier Developments ha pubblicato un nuovo trailer per Jurassic World Evolution 3 , incentrato in questo caso sulla " Crociera nel Cretaceo ", ovvero una delle nuove attrazioni che sarà possibile provare all'interno del prossimo capitolo.

Nuove possibilità di gestione

Il trailer pubblicato qui sotto mostra, in particolare, l'attrazione definita "Crociera nel Cretaceo", che consente di costruire dei percorsi acquatici che i visitatori possono effettuare su imbarcazioni come kayak per poter vedere le creature da nuove prospettive.

Tale attrazione si porta dietro anche nuove strutture e costruzioni, andando a modificare ulteriormente l'aspetto potenziale dei nuovi parchi all'interno del terzo capitolo, oltre a diverse altre novità previste.

La gestione delle zone acquatiche sembra essere più ampia e profonda rispetto al passato, consentendo di lavorare su aspetti inediti dei parchi e aggiungendo dunque diverse variabili aggiuntive da gestire, oltre a nuove creature e altre strutture.

Come riferito da Frontier, all'interno di Jurassic World Evolution 3 troveremo più di 80 specie preistoriche da allevare e nutrire, con famiglie di dinosauri da portare avanti per intere generazioni e varianti femminili, maschili e giovanili distinte.