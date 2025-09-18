Il trailer di lancio di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è davvero epico

Il 30 settembre 2025 sarà pubblicato Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles . Square Enix ha anticipato il lancio su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam) con un bel trailer , che ci mostra nuovamente il gioco in azione in tutta la sua epicità.

Il video è narrato in giapponese con sottotitoli in inglese e introduce all'atmosfera epica di questo splendido strategico fantasy, suggerendo che "ciò che l'occhio vede è spesso un mero frammento della verità".

Le scene che seguono mostrano lo stile artistico del gioco, che ricorda un libro di fiabe animato, con personaggi e ambienti disegnati a mano.

Viene poi mostrata una rapida carrellata di scene di gioco, con la classica visuale isometrica, con cui possiamo ammirare alcuni combattimenti, con l'uso di abilità e magie. C'è spazio anche per i temi affrontati dalla trama, che vengono brevemente accennati.

Si tratta di un modo ottimo per farsi un'idea di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles prima dell'acquisto, sempre che non lo si conosca già per averlo giocato in versione PlayStation 1.

La storia racconta di Ivalice, un regno benedetto dalla luce degli dèi e governato dal leone a due teste. Un anno dopo la sconfitta contro Ordalia nella Guerra dei Cinquant'anni, il re morì per una malattia, lasciando il trono a un bambino di soli due anni. Chi fosse stato nominato come reggente avrebbe governato il regno, e per questo ci furono due candidati rivali; i duchi Goltanna e Larg, che godevano di grande fama grazie alle loro imprese belliche. Goltanna, il leone nero, e Larg, il leone bianco, erano destinati a scontrarsi, e la battaglia che ne risultò venne chiamata la "Guerra dei leoni".