Instagram aggiorna la fotocamera Reels: arriva la registrazione da 20 minuti

Instagram continua ad ampliare e perfezionare gli strumenti dedicati alla creazione di contenuti video, introducendo una serie di aggiornamenti significativi per la fotocamera Reels. L'obiettivo della piattaforma è rendere il processo di registrazione, montaggio e pubblicazione più intuitivo, rapido e adatto alle esigenze dei creator che desiderano realizzare contenuti direttamente in mobilità.
Le novità, sviluppate grazie alla collaborazione tra il team di design, prodotto e ricerca, rispondono al feedback della community e puntano a migliorare l'usabilità complessiva dell'app. La novità più rilevante è l'estensione del tempo di registrazione: ora è possibile catturare video fino a 20 minuti direttamente dalla fotocamera Reels.
L'obiettivo di Instagram con le modifiche alla fotocamera Reels
Instagram sottolinea che questo cambiamento offre maggiore libertà creativa e consente di raccontare storie più articolate. Tuttavia, nonostante la possibilità tecnica, resta importante ricordare che l'algoritmo della piattaforma favorisce Reels più brevi: Instagram ha ribadito che nei suggerimenti vengono privilegiate le clip sotto i 3 minuti, poiché risultano essere quelle che generano più coinvolgimento.
Le clip più lunghe, quindi, pur pubblicabili, potrebbero avere una distribuzione limitata. Oltre alla durata estesa, la piattaforma introduce miglioramenti pensati per semplificare il montaggio dei contenuti. È stato aggiunto un comando "Undo" più intuitivo, che permette di rimuovere facilmente l'ultima clip aggiunta al progetto, un'opzione particolarmente utile per chi registra molteplici spezzoni in sequenza.
"Touch up" è un'altra novità della fotocamera dei Reels di Instagram
Un'altra nuova funzione riguarda il controllo "Touch-Up": ora è disponibile un comodo slider che consente di regolare con maggiore precisione l'intensità del ritocco. In questo modo i creator possono gestire meglio l'estetica dei propri video, ottenendo risultati naturali o più elaborati a seconda delle preferenze.
Sebbene questi strumenti rendano più completa la fotocamera dei Reels, Instagram invita comunque gli utenti a considerare anche l'app separata Edits, ricca di funzionalità avanzate per il montaggio professionale dei video. Nel complesso, questi aggiornamenti mirano a offrire un'esperienza più potente e accessibile.