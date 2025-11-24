Instagram aggiorna la fotocamera Reels: arriva la registrazione da 20 minuti

Instagram continua ad ampliare e perfezionare gli strumenti dedicati alla creazione di contenuti video, introducendo una serie di aggiornamenti significativi per la fotocamera Reels. L'obiettivo della piattaforma è rendere il processo di registrazione, montaggio e pubblicazione più intuitivo, rapido e adatto alle esigenze dei creator che desiderano realizzare contenuti direttamente in mobilità.

Le novità, sviluppate grazie alla collaborazione tra il team di design, prodotto e ricerca, rispondono al feedback della community e puntano a migliorare l'usabilità complessiva dell'app. La novità più rilevante è l'estensione del tempo di registrazione: ora è possibile catturare video fino a 20 minuti direttamente dalla fotocamera Reels.