Il calendario da scrivania targato Stranger Things è in sconto su Amazon per il Black Friday

Ci siamo, l'attesa è finalmente finita: quale modo migliore per celebrare l'ultima stagione di Stranger Things se non con un Demogorgone da scrivania tutto tuo?

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/11/2025
Calendario Stranger Things

Su Amazon è disponibile il calendario da scrivania di Stranger Things a 32,89 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Un demogorgone da scrivania

Questo oggetto è un accessorio perfetto per gli appassionati e permetterà di dare un tocco di personalità alla scrivania. Questo calendario misura 13 x 13 x 15 cm ed è realizzato in resina e dipinto a mano. Inoltre, include 5 blocchetti con giorni e mesi, in modo da poter sfruttare tutte le date.

Il calendario di Stranger Things
Il calendario di Stranger Things

Si tratta, inoltre, di un prodotto con licenza ufficiale. La base antiscivolo permette di posizionare il calendario sulla scrivania con stabilità. Ricordiamo che i primi episodi dell'ultima stagione saranno disponibili il 27 novembre, quindi giovedì.

