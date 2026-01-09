Hytale mostra un enorme castello gotico nel nuovo teaser trailer

Insomma, sembra proprio che l'impianto messo a punto dagli sviluppatori sia dotato di un grande potenziale e non abbiamo dubbi che gli appassionati riusciranno a esprimerlo appieno nel giro di pochissimo tempo.

Si tratta dell'inizio di un percorso molto importante per il progetto, che è stato recuperato in extremis qualche tempo fa dagli autori originali e ora punta a crescere, migliorare e arricchirsi sfruttando le opportunità concesse dall'early access.

Il nuovo teaser trailer di Hytale mostra un enorme castello gotico per dare un'idea di ciò che gli utenti avranno la possibilità di costruire all'interno del gioco, che sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 13 gennaio.

Un importante recupero

Come ricorderete, lo scorso novembre Hytale è stato ricomprato dal fondatore del team di sviluppo che lo ha realizzato, dopodiché sono accadute molte cose in breve tempo e fra pochi giorni il gioco sarà disponibile in accesso anticipato tramite il suo sito ufficiale.

Certo, inizialmente Hytale non sarà su Steam per evitare le recensioni negative, ma l'obiettivo è ovviamente quello di spingere per un debutto anche sulla piattaforma digitale Valve non appena l'esperienza sarà sufficientemente matura e rifinita per rispettare determinati standard.