Il successo di Assassin's Creed Shadows dimostra che la serie funziona ancora, nonostante tutto

Se n'è parlato tanto prima del lancio soprattutto per le polemiche e i rischi connessi, ma alla fine sembra che Assassin's Creed Shadows si sia dimostrato un altro successo, addirittura superiore a diversi altri capitoli usciti di recente, a dimostrazione di come la serie funzioni ancora alla grande e questo nuovo capitolo sia riuscito a fare centro tra il pubblico. Le valutazioni della critica sono state molto positive ma non proprio entusiastiche, cosa emersa in effetti anche dalla nostra recensione dedicata, ma questo non ha fermato l'hype dei giocatori, incrementato forse anche dallo iato strategico imposto da Ubisoft che ha spostato l'uscita di questo titolo più distante dell'ultimo Assassin's Creed Valhalla (senza considerare Mirage, visto come una sorta di progetto parallelo).

Rimaniamo in attesa di dati concreti, ma quanto sta emergendo sembra indicare un'ottima risposta del pubblico per Assassin's Creed Shadows, che al momento sembra aver fatto segnare il secondo miglior lancio per un capitolo della serie, dopo Assassin's Creed Valhalla. D'altra parte, anche i primi dati emersi dal mercato britannico sembrano andare in questa direzione, e non era affatto scontato, considerando la contrazione generale dei consumi anche in ambito videoludico, le polemiche (decisamente pretestuose) che avevano circondato il gioco tra accuse di essere woke o "storicamente inaccurato" e la possibile stanchezza che una serie che prosegue ormai da quasi 20 anni potrebbe accusare, visto che non stiamo parlando di una simulazione di calcio.