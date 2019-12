TIM Iron X: minuti e 50GB a 6,99 euro, torna l'offerta winback

In queste ore l'operatore storico italiano TIM ha deciso di proporre nuovamente a tutti i suoi ex clienti l'offerta winback Torna in TIM nota come TIM Iron X 50 GIGA. Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

TIM Iron X 50GB di TIM offre tutta una serie di contenuti degni di nota: si comincia con i minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e con i 50 GIGA di internet in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps i download. Tutto ciò potrà essere vostro al prezzo di abbonamento mensile di 6,99 euro.

Potranno attivare l'offerta winback solo alcuni ex clienti di determinati operatori; per quanto riguarda i costi, quello di attivazione ammonta a 12 euro, e la nuova SIM TIM costa 10 euro. Non è chiaro quanto a lungo TIM manterrà disponibile questa offerta, dunque approfittate finché potete.