Pokémon GO: compagni d'avventura, la nuova funzione è ora in distribuzione

Con grande rapidità, negli ultimi giorni gli sviluppatori di Niantic Labs hanno tirato fuori dal cassetto la funzionalità legata ai Buddy Pokémon, cioè ai compagni d'avventura. Sostanzialmente è un sistema che rivede completamente il vecchio sistema del Pokémon Compagno di Pokémon GO, che ora seguirà a schermo l'allenatore, con tanti bonus e tante possibilità di interazione aggiuntive.

La buona notizia è che non bisognerà attendere il 2020: la nuova funzione compagni d'avventura di Pokémon GO nel momento in cui scriviamo è già arrivata, ed è in distribuzione in queste ore su smartphone android e dispositivi iOS. Verrà distribuita a scaglioni a seconda del livello allenatore: ieri sera è comparsa per gli allenatori al livello 40, nel momento in cui scriviamo lo è per gli allenatori dal livello 30 in su, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche per tutti gli altri.

Il nuovo compagno d'avventura di Pokémon GO vi seguirà a schermo, e sfruttando l'AR+ potrete interagire con lui in modo completamente nuovi. Per tutti i bonus e il funzionamento della meccanica ci aggiorneremo nei prossimi giorni, con articoli a tema.