Star Citizen: alpha 3.8 disponibile, tante novità visibili nel nuovo trailer

Cloud Imperium prosegue il percorso di evoluzione di Star Citizen con il rilascio in forma ufficiale dell'alpha 3.8 del gioco per tutti i sostenitori del progetto, con tanto di trailer di presentazione che illustra le novità e le nuove caratteristiche introdotte in questa versione.



Con l'Alpha 3.8 viene introdotto per la prima volta un sistema di gestione degli elementi presenti nell'universo di gioco che dovrebbe rivelarsi fondamentale per Star Citizen: il Server-side Object Container Streaming è una tecnologia che divide automaticamente l'universo di gioco in "Contenitori di oggetti", consentendo al sistema di gestire diverse aree del vasto universo applicando variazioni senza dover aggiornare costantemente l'intero mondo di gioco.



In sostanza, il supporto lato server cambierà zona per zona a seconda della diversa attività dei giocatori, senza dover garantire un aggiornamento costante e contemporaneo per l'intero universo di Star Citizen, cosa che dovrebbe ottimizzare molto le performance generali.



Tra le altre novità c'è anche il pianeta ghiacciato microTech, nuove missioni progettate per il multiplayer cooperativo e molto altro, come il combattimento corpo a corpo introdotto nel gameplay con nuove possibilità offerte: oltre alle armi melee, è possibile effettuare uccisioni in stealth e mosse come schivate e parate. Aggiunte anche una grande quantità di nuove quest e missioni di vario tipo.



Migliorato anche il comparto grafico grazie alla nuova tecnologia di gestione procedurale dei pianeti, chiamata Planet Tech v4, con l'aggiunta anche di varie condizioni meteorologiche come neve, tempeste di sabbia e vento e altro.