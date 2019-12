Nintendo Switch Lite, il primo hack è già emerso, in base a un video

A distanza di tre mesi dal suo lancio sul mercato, Nintendo Switch Lite ha già un suo primo hack a giudicare da un video diffuso online, sebbene il suo utilizzo e la diffusione siano ancora decisamente limitati.



Il Team-Xecuter ha infatti ultimato il primo hack funzionante per Nintendo Switch Lite, anche se il suo accesso sembra possa essere distribuito solo attraverso un pagamento, almeno in una prima fase.



La conferma del funzionamento è arrivata attraverso un video, nel quale il team di hacker mostra Nintendo Switch Lite funzionante sul sistema operativo proprietario SX OS 3.0, mostrando anche che la console in questo modo fa funzionare software homebrew.



Ovviamente, la questione non è affatto legale, considerando che si tratta di una modifica software non regolamentare al sistema operativo della console che, facendo funzionare gli homebrew, consente anche il caricamento e funzionamento di software contraffatto.



Nintendo adotterà ovviamente delle contromisure per limitare o impedire l'utilizzo del sistema, probabilmente attraverso qualche aggiornamento software ad hoc nel prossimo periodo.