Brain Training del Dr. Kawashima, un easter egg di Super Mario Odyssey si nasconde tra i suoi quiz

Un easter egg di Super Mario Odyssey si nasconde tra i quiz di Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch, il nuovo puzze game uscito oggi per la console ibrida di Nintendo.



Scoprirlo, come è possibile vedere nel video postato da GameXplain, non è affatto difficile. Basterà raggiungere la velocità "camminatore" in uno dei molteplici minigiochi. Non dovrebbe essere difficile, basterà non fare gli esercizi al massimo delle proprie abilità. A questo punto occorre tappare velocemente sul piccolo omino stilizzato. Sentite nulla di strano? Si tratta di "Jump Up, Super Star!" la canzone principale di Super Mario Odyssey, il gioco per Switch uscito nell'ormai lontano 2017.



Brain Training del Dr. Kawashima, con il suo stile leggero e allegro, sembra essere perfetto per questo genere di sorprese. Il gioco è uscito oggi -magari date un'occhiata alla nostra recensione di Brain Training del Dr. Kawashima- quindi chissà quali altre sorprese si nascondono tra le pieghe dei suoi quiz. Poi non dite che diventare intelligenti non è divertente...