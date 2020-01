Giochi PS4: Kingdom Hearts III - Re:Mind nella settimana del 20 gennaio 2020

Comincia una nuova settimana, e come sempre arriva il momento di dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni, a partire da oggi lunedì 20 gennaio 2020. Pronti per tutte le novità del caso?

I fan di Kingdom Hearts III possono gioire: questa settimana arriverà su PlayStation 4, infatti, Kingdom Hearts III - Re:Mind. Si tratta della prima espansione del titolo, ad un anno dal suo arrivo sul mercato. Per il momento sulle nostre pagine possiamo offrirvi l'anteprima di Kingdom Hearts III - Re:Mind, ma restate con noi in attesa della recensione.

Altro titolo da tenere d'occhio questa settimana su PlayStation 4 è Moons of Madness, un gioco horror spaziale narrativo in prima persona, in cui l'esplorazione scientifica di Marte incontra gli orrori di Lovecraft. La recensione di Moons of Madness (per PC) è già disponibile: valutate di leggerla se siete interessati all'acquisto; testi e audio del titolo saranno probabilmente in lingua inglese anche su console.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutti i giochi della settimana del 20 gennaio 2020 in arrivo su PlayStation 4.