Sonic 2020, SEGA farà annunci su Sonic per tutto l'anno il 20 di ogni mese

SEGA ha lanciato l'iniziativa Sonic 2020. Sostanzialmente ha promesso che farà annunci relativi a Sonic the Hedeghog per tutto l'anno, il giorno 20 di ogni mese.



Il primo annuncio è l'esistenza del progetto Sonic 2020. Sega ha anche lanciato una serie di wallpaper per PC e smartphone per celebrare l'inizio di quello che spera sia un grande anno per la sua mascotte. In verità sul sito ufficiale trovate anche una copertina per Twitter e varie icone da usare sui social media. Una pagina dedicata a Sonic 2020 è stata aperta anche sul sito Sonic Channel, dove dovrebbero essere raccolti tutti gli annunci.



Inoltre, pare che Sega terrà diversi eventi legati a Sonic lungo tutto il corso dell'anno, il tutto per festeggiare l'arrivo del trentesimo anniversario del personaggio, che cade nel 2021.