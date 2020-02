Death Stranding, Hideo Kojima vuole "riconnettere" l'Australia dopo l'incendio

Hideo Kojima, l'autore di Death Stranding, si sta attivando con un'iniziativa benefica per aiutare l'Australia a "riconnettersi" dopo l'incendio che la sta devastando da settimane.



Attraverso un tweet l'autore di Death Stranding a spiegato come Kojima Productions avrebbe contribuito ad aiutare l'Australia a riprendersi dalla recente crisi. Come lo sviluppatore giapponese anche Ubisoft e Activision si sono mosse per aiutare la nazione australe attraverso iniziative benefiche.



A partire da oggi, il negozio di merchandising ufficiale di Kojima Productions venderà una maglietta "Connect for Australia" e un avatar PSN. Tutti i proventi realizzati da questi acquisti saranno inviati alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) in Australia, un'organizzazione che cerca di venire incontro anche all'emergenza faunistica, oltre che quella sociale dell'Australia.



Con "Connect for Australia" Kojima Productions fa un chiaro riferimento a Death Stranding e all'obiettivo del gioco: aiutare la comunità a riconnettere tutte le sue parti. Ed esattamente come nel gioco, anche in questa iniziativa Kojima e il suo team vogliono che tutti i loro fan collaborino per un'obiettivo in comune, in questo caso molto realistico come quello di aiutare una nazione come l'Australia a riprendersi dalla crisi.



Una crisi che va avanti da ormai tantissime settimane, ma che sembra destinata a fermarsi a breve grazie all'arrivo di perturbazioni e piogge che dovrebbero -finalmente- placare definitivamente le fiamme. Speriamo.





We here at Kojima Productions wanted to help Australia recover from the bushfires that began at the end of last year. For eligible products, proceeds will be donated to The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Australian branch.https://t.co/ZUImJZX3lH pic.twitter.com/mKrDifhC4C — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 10, 2020